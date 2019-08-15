В Украине рассчитывают внедрить более 30 электронных услуг до конца года
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб.
"Уже сегодня проводим встречи с Минюстом и ГФС и до конца недели с ПФУ, Госгеокадастром, МВД, чтобы обеспечить возможность украинцев получать через е-кабинет доступ к своим данным в базовых реестрах - имущество, бизнес, земля, транспорт, налоги, ЗАГС и т.д. ", - сообщил Вискуб ..
Он напомнил, что указ президента предусматривает задачи по развитию е-услуг (портал, е-кабинет, мобдодаток, е-оплата, приоритетные э-услуги), е-идентификации (демографический реестр, верификация данных о гражданах, единственный идентификатор) и аудит государственных реестров.
"И сегодня официально дан старт выполнению", - добавил Вискуб.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-