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Espreso.tvОбществоВ Украине рассчитывают внедрить более 30 электронных услуг до конца года

В Украине рассчитывают внедрить более 30 электронных услуг до конца года

Правительство одобрило план выполнения Указа президента 558/2019 о об электронных услугах

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб.

"Уже сегодня проводим встречи с Минюстом и ГФС и до конца недели с ПФУ, Госгеокадастром, МВД, чтобы обеспечить возможность украинцев получать через е-кабинет доступ к своим данным в базовых реестрах - имущество, бизнес, земля, транспорт, налоги, ЗАГС и т.д. ", - сообщил Вискуб ..

Он напомнил, что указ президента предусматривает задачи по развитию е-услуг (портал, е-кабинет, мобдодаток, е-оплата, приоритетные э-услуги), е-идентификации (демографический реестр, верификация данных о гражданах, единственный идентификатор) и аудит государственных реестров.

"И сегодня официально дан старт выполнению", - добавил Вискуб.

 

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