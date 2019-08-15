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Espreso.tvМирВ США заявили, что кадровые назначения Зеленского не повлияют на его встречу с Трампом

В США заявили, что кадровые назначения Зеленского не повлияют на его встречу с Трампом

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что ни одно из кадровых решений Владимира Зеленского не является препятствием для его встречи зДональдом Трампом

В интервью Европейской правде Тейлор сказал, что вопрос заключается лишь в согласовании графиков.

"Оба президента явно заинтересованы во встрече, но оба - занятые люди, найти время было непросто", - отметил он.

По словам дипломата, он не слышал о слухах по поводу недовольство США назначением Андрея Богдана главой Офиса президента.

"73% отдали голоса за Зеленского, и это очень мощная поддержка. Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет давать ему советы, и любые решения в этой области - не наше дело", - добавил Тейлор.

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