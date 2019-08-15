В США 13 штатов судиться с администрацией Трампа за ужесточение правил выдачи виз и грин-карт

15 августа, 2019, 11:30

Власти 13 штатов США подали иск к Министерству внутренней безопасности из-за решения администрации Белого дома ограничить выдачу виз и предоставления гражданства лицам с минимальным доходом

Как заявил генеральный прокурор Вашингтона Роберт Фергюсон, такое решение Трампа и его администрации может разрушить мечты многих людей, желающих стать американцами, сообщает The Hill.

Кроме того, по его словам, это решение может навредить тем, кто уже живет в США, оставив их без дома и медицинской помощи.

"Идея администрации Трампа ясна: если вы богаты, то милости просим, если вы бедны, то нет", - говорится в заявлении Ферюсона.

Иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.

"Вашингтон всегда будет поддерживать иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить", - сказал Инсли.

Правило, которое предложил помощник Дональда Трампа Стивен Миллер, направленное против тех людей, которые прибывают в США и рассчитывают на получение государственной помощи.

В администрации США отметили, что рассчитывают на то, что желающие стать гражданами страны сами смогут встать на ноги.

"Если человек беден, то ему следует подготовиться к тому, чтобы стать самодостаточным жителем США", - заявил исполняющий обязанности руководителя бюро по делам предоставления гражданства и иммиграции Кен Куччинелли.

Нововведение должно вступить в силу 15 октября.