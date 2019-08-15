//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае из-за обвала скалы 17 человек пропали без вести

В Китае из-за обвала скалы 17 человек пропали без вести

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань из-за обрушения скалы пропали 17 человек
Об этом сообщает Xinhua .

"В целом 17 человек были подтверждены как пропавшие без вести после обвала скалы, произошедшего на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обрушение скалы произошло около 12:44 по местному времени в среду на участке железной дороги Чэнду-Кунмин в округе Ганлуо.

Спасательные работы продолжаются до сих пор. Детали инцидента выясняются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать