В Китае из-за обвала скалы 17 человек пропали без вести

"В целом 17 человек были подтверждены как пропавшие без вести после обвала скалы, произошедшего на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обрушение скалы произошло около 12:44 по местному времени в среду на участке железной дороги Чэнду-Кунмин в округе Ганлуо.

Спасательные работы продолжаются до сих пор. Детали инцидента выясняются.