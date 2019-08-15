В Китае из-за обвала скалы 17 человек пропали без вести
15 августа, 2019, 15:31
На юго-западе Китая, в провинции Сычуань из-за обрушения скалы пропали 17 человек
Об этом сообщает Xinhua .
"В целом 17 человек были подтверждены как пропавшие без вести после обвала скалы, произошедшего на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обрушение скалы произошло около 12:44 по местному времени в среду на участке железной дороги Чэнду-Кунмин в округе Ганлуо.
Спасательные работы продолжаются до сих пор. Детали инцидента выясняются.
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