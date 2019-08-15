В Киеве микроавтобус врезался в легковушку, погибла женщина
15 августа, 2019, 13:46
В четверг, 15 августа, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Opel Movano и легковушки Skoda Octavia
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
Авария произошла на границе Оболонского района столицы и Киевской области. Микроавтобус ударил легковушку сзади. От удара легковушка развернуло на 180 градусов и выбросило в левую полосу. После столкновения микроавтобус остановился только через примерно 100 метров.
Водитель микроавтобуса от комментариев отказался. Водителя легковушки госпитализировали с травмами, а его пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия.
Причины столкновения пока устанавливает следственно-оперативная группы.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-