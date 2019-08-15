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Espreso.tvОбществоВ Киеве микроавтобус врезался в легковушку, погибла женщина

В Киеве микроавтобус врезался в легковушку, погибла женщина

В четверг, 15 августа, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Opel Movano и легковушки Skoda Octavia

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Авария произошла на границе Оболонского района столицы и Киевской области. Микроавтобус ударил легковушку сзади. От удара легковушка развернуло на 180 градусов и выбросило в левую полосу. После столкновения микроавтобус остановился только через примерно 100 метров.

Водитель микроавтобуса от комментариев отказался. Водителя легковушки госпитализировали с травмами, а его пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия.

Причины столкновения пока устанавливает следственно-оперативная группы.

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