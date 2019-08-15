В Канаде из-за мощного взрыва газа эвакуированы сотни людей, есть пострадавшие

15 августа, 2019, 19:19

15 августа в частном доме канадского города Лондон из-за взрыва газовой трубы пожар охватил целый квартал

Об этом сообщает Укринформ.

Газовая труба взорвалась после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль. За рулем была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

По информации пожарной службы, дом, в котором прогремел взрыв, разрушен до основания, а семь соседних домов получили серьезные повреждения.

Кроме того, сотни окружающих домов пришлось эвакуировать. Городская власть должна срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.

Огонь погасили около полусотни пожарных. Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.