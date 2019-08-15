В Канаде из-за мощного взрыва газа эвакуированы сотни людей, есть пострадавшие
Об этом сообщает Укринформ.
Газовая труба взорвалась после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль. За рулем была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.
По информации пожарной службы, дом, в котором прогремел взрыв, разрушен до основания, а семь соседних домов получили серьезные повреждения.
Кроме того, сотни окружающих домов пришлось эвакуировать. Городская власть должна срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.
Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.
Огонь погасили около полусотни пожарных. Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.
* UPDATE * Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @ MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6- London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019
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