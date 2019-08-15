В Арктике на литр снега выпадает 10 тыс. частиц микропластика, - исследование

15 августа, 2019, 17:30

Ученые обнаружили, что в Арктике вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела команда из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, сообщает Science Advances.

Ученые собрали в стеклянные банки образцы снега. В лаборатории они обнаружили, что в каждом литре снега около десяти тысяч частиц микропластика. Также исследователи нашли в снегу частички резины и твердые, вероятно, синтетические волокна. Ученые предполагают, что волокна - это фрагменты одежды.

Кроме того, ученые обнаружили пластик, лак и краски в воде, которая образовалась когда снег растаял. Отмечается, что лак и краска могли попасть в снег с кораблей, которые проходили мимо ледников, или от электрических ветряков.

Исследователи пришли к выводу, что микропластик на короткие расстояния переносит ветер. Из атмосферы частицы "вымываются" через осадки. Однако, пока неизвестно, каким образом пластик попадает в атмосферу на дальние расстояния.

В Арктике вместе со снегом выпадает микропластик.