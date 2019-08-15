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Espreso.tvОбществоУтечка данных: пароли и отпечатки миллионов пользователей распространяются по сети

Утечка данных: пароли и отпечатки миллионов пользователей распространяются по сети

Исследователи Ноам Ротем и Ран Локара из израильского сравнительного портала обнаружили в интернете огромную базу данных с частными данными сотен тысяч людей

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет об информации с платформы Biostar 2 корейской компании Suprema, специализирующейся на безопасности технологиях. Компания называет себя лидером рынка систем биометрического контроля доступа к объектам в Европе.

"Недоброжелательные агенты могли использовать пробел, чтобы взломать доступ к охранным объектам или манипулировать протоколами сферы безопасности с преступными целями", - отметили Ротем и Локара.

Среди данных пользователей, которые попали в сеть и долгое время были доступны в незащищенном виде, около миллиона отпечатков пальцев, фото лица пользователей, незакодированные имена доступа и пароли, а также информация о доступе к различным объектам, уровне их защиты и личные данные персонала.

В целом, исследователи получили доступ к более 27,8 миллиона файлов общим объемом в 23 гигабайта. Как долго данные находились незащищенными в сети, неизвестно. Ротем и Локара получили доступ к ним неделю назад.

Системы защиты корейской фирмы, используются, в частности, британской полицией, а также многими предприятиями сферы обороны и банками. Глава отдела маркетинга Suprema Энди Ан сообщил, что в компании проводят оценку информации, предоставленной израильтянами, а клиенты в случае угрозы утечки их данных будут проинформированы.

Между тем израильские исследователи сообщили, что пробел политики безопасности во вторник был закрыт.

 

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