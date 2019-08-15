Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в итальянский Турин
15 августа, 2019, 15:44
Компания будет выполнять перелеты на горнолыжный курорт в период зимней навигации
Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.
Купить билеты на сайте можно с 15 августа 2019 года.
Стоимость от 1410 грн.
Самолеты по этому маршруту начнут летать с 12 декабря 2019 года по четвергам и воскресеньям.
Приобрести билеты можно здесь .
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