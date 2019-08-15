Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в итальянский Турин

15 августа, 2019, 15:44

Компания будет выполнять перелеты на горнолыжный курорт в период зимней навигации

Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Купить билеты на сайте можно с 15 августа 2019 года.

Стоимость от 1410 грн.

Самолеты по этому маршруту начнут летать с 12 декабря 2019 года по четвергам и воскресеньям.

Приобрести билеты можно здесь .