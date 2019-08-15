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Espreso.tvОбществоУкраинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в итальянский Турин

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в итальянский Турин

Компания будет выполнять перелеты на горнолыжный курорт в период зимней навигации

Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Купить билеты на сайте можно с 15 августа 2019 года.

Стоимость от 1410 грн.

Самолеты по этому маршруту начнут летать с 12 декабря 2019 года по четвергам и воскресеньям.

Приобрести билеты можно здесь .

 

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