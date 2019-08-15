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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: суд отклонил жалобу Мангера по остановке следствия по нему

Убийство Гандзюк: суд отклонил жалобу Мангера по остановке следствия по нему

15 августа Шевченковский районный суд Киева рассмотрел вторую жалобу на постановление ГПУ о приостановлении расследования по Владиславу Мангеру и Алексею Левину

Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Гандзюк?" в Facebook.

Отмечается, что прокуроры не явились на заседание, однако суд рассмотрел жалобу.

"Адвокаты просили передать имеющиеся материалы по Мангер в суд. А по Левину предлагали выделить отдельное производство и проводить расследование", - написали активисты.

Суд отказал в удовлетворении жалобы.

Ранее генпрокурор Луценко сообщал , что расследование Мангера завершат до 11 августа.

В июле стало известно , что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
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