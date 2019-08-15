Убийство Гандзюк: суд отклонил жалобу Мангера по остановке следствия по нему
15 августа, 2019, 14:15
15 августа Шевченковский районный суд Киева рассмотрел вторую жалобу на постановление ГПУ о приостановлении расследования по Владиславу Мангеру и Алексею Левину
Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Гандзюк?" в Facebook.
Отмечается, что прокуроры не явились на заседание, однако суд рассмотрел жалобу.
"Адвокаты просили передать имеющиеся материалы по Мангер в суд. А по Левину предлагали выделить отдельное производство и проводить расследование", - написали активисты.
Суд отказал в удовлетворении жалобы.
Ранее генпрокурор Луценко сообщал , что расследование Мангера завершат до 11 августа.
В июле стало известно , что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-