Убийство Гандзюк: суд отклонил жалобу Мангера по остановке следствия по нему

15 августа, 2019, 14:15

15 августа Шевченковский районный суд Киева рассмотрел вторую жалобу на постановление ГПУ о приостановлении расследования по Владиславу Мангеру и Алексею Левину

Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Гандзюк?" в Facebook.

Отмечается, что прокуроры не явились на заседание, однако суд рассмотрел жалобу.

"Адвокаты просили передать имеющиеся материалы по Мангер в суд. А по Левину предлагали выделить отдельное производство и проводить расследование", - написали активисты.

Суд отказал в удовлетворении жалобы.

Ранее генпрокурор Луценко сообщал , что расследование Мангера завершат до 11 августа.

В июле стало известно , что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.