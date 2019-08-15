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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: подозреваемого Левина задержали в ЕС, но отпустили из-за отсутствия запроса от СБУ, - адвокат

Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина задержали в ЕС, но отпустили из-за отсутствия запроса от СБУ, - адвокат

Подозреваемый в участии в подготовке нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) задержали в одной из стран Европейского Союза и после допроса отпустили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию

Об этом сообщил адвокат Андрей Мурашкин, передает Интерфакс-Украина .

"На прошлой неделе произошло то, чего так долго требовали активисты группы" Кто заказал Катю Гандзюк ": Алексея Левина задержала полиция одной из стран ЕС в рамках договора о предоставлении правовой помощи по Украине. Сразу после задержания Левина генпрокурор Луценко заявил о том, что к концу недели Мангеру (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер) предъявлено обвинение, и дело передадут в суд ", - написал Мурашкин.

По его словам, Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца.

"Левина допросили и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направили для прохождения полиграфа. И полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Екатерину он не имеет. После чего европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым Левиным и предложили подать запрос на его экстрадицию. Однако, поговорив с Левиным, украинское СБУ сообщило, что не будет подавать документов на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате сторона , которая задержала Левина, была вынуждена отпустить Алексея на свободу ", - рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Левина объявили в международный розыск.

 

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