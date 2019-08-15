У Зеленского объявили о вакансии глав районов в 7 областях
15 августа, 2019, 14:48
У президента ищут руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях
Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.
Требования к кандидатам следующие:
- Иметь высшее образование
- Уметь эффективно управлять людьми
- Не робеть телекамер и вопросов журналистов
- Уметь работать с большим потоком информации
- Не робеть сложностей и преград
- Негативно относиться к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности
- Иметь базовые знания законодательства Украины
Отмечается, что "откликнуться" можно на сайте Lift .
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