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Espreso.tvОбществоУ Зеленского объявили о вакансии глав районов в 7 областях

У Зеленского объявили о вакансии глав районов в 7 областях

У президента ищут руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

Требования к кандидатам следующие:

  • Иметь высшее образование
  • Уметь эффективно управлять людьми
  • Не робеть телекамер и вопросов журналистов
  • Уметь работать с большим потоком информации
  • Не робеть сложностей и преград
  • Негативно относиться к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности
  • Иметь базовые знания законодательства Украины

Отмечается, что "откликнуться" можно на сайте Lift .

 

 

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