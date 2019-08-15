У Зеленского анонсировали бренд цифрового государства

15 августа, 2019, 14:21

27 сентября ОПГ проведет International IT Forum в Запорожье, на котором будет впервые представлен бренд цифрового государства

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что на форуме будут работать три локации:

1. Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать имеющиеся возможности государственно-частного партнерства в пределах диджитализации в государстве.

2. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении.

3. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и т.п.).

"Украина превратится из аутсорсинговой страны на ту, которая создает продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом Президента радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, кроме этого, направленные на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинских в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье ", - отметил советник президента Михаил Федоров.

International IT Forum - это международное мероприятие, который в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия - популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.