Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко. Документ

15 августа, 2019, 14:35

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко

Об этом говорится в постановлении суда, передает издание TheБабель .

Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора ГПУ.

Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решение может быть подана апелляционная жалоба.

Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд грн из-за Смартбанк, который был ликвидирован в 2016 году.

Управление специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

theБабель