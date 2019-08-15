//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко. Документ

Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко. Документ

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко

Об этом говорится в постановлении суда, передает издание TheБабель .

Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора ГПУ.

Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решение может быть подана апелляционная жалоба.

Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд грн из-за Смартбанк, который был ликвидирован в 2016 году.

Управление специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

theБабель

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать