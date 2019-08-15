Суд отказался отменить постановление о снижении цен на тепло

15 августа, 2019, 15:01

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о приостановлении действия постановления Правительства, которым были установлены предельные цены/тарифы на услуги теплоснабжения для населения, постановил отказать в ее удовлетворении

Об этом сообщается на сайте суда.

"Истцом не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам, и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления КМУ "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг", как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с принятым Правительством соответствующим постановлением и является обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет давать правовую оценку при рассмотрении дела. Отметим, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина.

Ранее в Окружной административный суд города Киева поступило заявление от КП "Уманьтеплокоммунэнерго" об обеспечении иска о приостановлении действия постановления Правительства которым были установлены для населения предельные тарифы на отопление и снабжение горячей водой.