Суд обязал НАБУ открыть производство по Луценко

15 августа, 2019, 13:25

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением генпрокурором Украины Юрием Луценко

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Сообщается, что соответствующее постановление от 5 августа вынес следователь судья, рассмотрев жалобу на бездействие директора НАБУ Артема Сытника, который не внес сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

13 октября 2018 года заявитель обратился к голове Верховной Рады Украины Андрей Парубий о совершении генеральным прокурором Юрием Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены не были.

Суд принял частично удовлетворить жалобу заявителя на бездействие директора НАБУ, которая заключается в том, что он не внес сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Постановление обжалованию не подлежит.