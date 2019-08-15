Суд обязал НАБУ открыть производство по Луценко
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Сообщается, что соответствующее постановление от 5 августа вынес следователь судья, рассмотрев жалобу на бездействие директора НАБУ Артема Сытника, который не внес сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.
13 октября 2018 года заявитель обратился к голове Верховной Рады Украины Андрей Парубий о совершении генеральным прокурором Юрием Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены не были.
Суд принял частично удовлетворить жалобу заявителя на бездействие директора НАБУ, которая заключается в том, что он не внес сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.
Постановление обжалованию не подлежит.
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