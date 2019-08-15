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Espreso.tvОбществоСтрельба в Филадельфии: подозреваемый, который удерживал заложников, сдался полиции

Стрельба в Филадельфии: подозреваемый, который удерживал заложников, сдался полиции

Вооруженный мужчина, который открыл огонь по полицейским и удерживал нескольких заложников в Филадельфии в американском штате Пенсильвания, сдался правоохранительным органам

Об этом сообщает телекомпания 6ABC в Twitter.

Это произошло около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени).

"Подозреваемый, обвиняемый в стрельбе и противостоянии с полицией Филадельфии просто сдался. В течение 8:00 он прятался в доме в Северной Филадельфии. Его обвиняют в расстреле 6 полицейских, когда они пытались вручить ордер", - отмечается в сообщении.

Телекомпания обнародовала видео момента, когда злоумышленник выходит из дома с поднятыми вверх руками, чтобы сдаться полиции.

После этого полиция арестовала мужчину. Им оказался 34-летний Морис Хилл. Ранее он привлекался к ответственности за наркотики.

В среду, 14 августа, в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией, которая приехала на вызов, и ранил шестерых офицеров. Никто из мирных жителей не пострадал.

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