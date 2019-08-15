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Espreso.tvСпортСтало известно, сыграет ли лидер "Зари" с ЦСКА в Лиге Европы

Стало известно, сыграет ли лидер "Зари" с ЦСКА в Лиге Европы


фото: twitter
Лидер луганской "Зари" Артем Громов восстановился после травмы и сможет сыграть против софийского ЦСКА в Лиге Европы

Об этом сообщает FootballHub в twitter.

Футболист луганской "Зари" Артем Громов вернулся в общую группу и готовится принять участие в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Еропы против софийского ЦСКА, который состоится 15 августа в 20:00.

Громов пропустил первый поединок с ЦСКА в Софии, а также матч 3-го тура чемпионата Украины с "Колос".

В нынешнем сезоне 29-летний вингер провел 4 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и является лидером "Зари" Виктора Скрипника.

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