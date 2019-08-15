Стало известно, сыграет ли лидер "Зари" с ЦСКА в Лиге Европы
15 августа, 2019, 15:01
Лидер луганской "Зари" Артем Громов восстановился после травмы и сможет сыграть против софийского ЦСКА в Лиге Европы
Об этом сообщает FootballHub в twitter.
Футболист луганской "Зари" Артем Громов вернулся в общую группу и готовится принять участие в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Еропы против софийского ЦСКА, который состоится 15 августа в 20:00.
Громов пропустил первый поединок с ЦСКА в Софии, а также матч 3-го тура чемпионата Украины с "Колос".
В нынешнем сезоне 29-летний вингер провел 4 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и является лидером "Зари" Виктора Скрипника.
Последние новости перед матчем Заря - ЦСКА. Артем Громов вернулся в общую группу! pic.twitter.com/xN6qu5c8fs- FootballHub (@FootballHub_Ua) August 14, 2019
- Сегодня, 15 августа, в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет с болгарским ЦСКА .
- 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-