Стало известно, сыграет ли лидер "Зари" с ЦСКА в Лиге Европы

15 августа, 2019, 15:01

Лидер луганской "Зари" Артем Громов восстановился после травмы и сможет сыграть против софийского ЦСКА в Лиге Европы

Об этом сообщает FootballHub в twitter.

Футболист луганской "Зари" Артем Громов вернулся в общую группу и готовится принять участие в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Еропы против софийского ЦСКА, который состоится 15 августа в 20:00.

Громов пропустил первый поединок с ЦСКА в Софии, а также матч 3-го тура чемпионата Украины с "Колос".

В нынешнем сезоне 29-летний вингер провел 4 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и является лидером "Зари" Виктора Скрипника.

Последние новости перед матчем Заря - ЦСКА. Артем Громов вернулся в общую группу! pic.twitter.com/xN6qu5c8fs - FootballHub (@FootballHub_Ua) August 14, 2019