Советник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия в США
Об этом он сказал в комментарии " Голоса Америки".
Отвечая на вопрос о взрыве, который произошел на полигоне в Архангельской области РФ 8 августа, Болтон заявил, что этот инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.
"Что-то пошло не так, но это показывает, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она до сих пор тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующий носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий ", - заявил Советник Трампа по нацбезопасности.
Болтон отметил, что ему известно больше, чем он может сказать.
Он добавил, как вероятность получения этих технологий другими странами является вызовом для США и их союзников.
Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN- The Voice of America (@VOANews) 14 августа 2019 г.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Уровень радиации в Северодвинске был превышен в 16 раз
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