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Espreso.tvОбществоСоветник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия в США

Советник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия в США

Джон Болтон заявляет, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие на основе технологий, которые похитили в США

Об этом он сказал в комментарии " Голоса Америки".

Отвечая на вопрос о взрыве, который произошел на полигоне в Архангельской области РФ 8 августа, Болтон заявил, что этот инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это показывает, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она до сих пор тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующий носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий ", - заявил Советник Трампа по нацбезопасности.

Болтон отметил, что ему известно больше, чем он может сказать.

Он добавил, как вероятность получения этих технологий другими странами является вызовом для США и их союзников.

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