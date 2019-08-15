Солист The Prodigy оставил после смерти долгов на $8 млн
Об этом сообщает издание The Sun.
На момент смерти Кита Флинта его состояние оценивалось в 14 миллионов долларов. Но после того, как он покончил с собой в марте 2019 года, у него осталось немало долгов и налогов на сумму 8 миллионов долларов.
Таким образом, после того, как родственники музыканта выплатили долги, состояние покойного музыканта сократились до 5 миллионов долларов.
В частности известно, что фирма музыканта De Bohun Inns Limited, на которую был оформлен его паб The Leather Bottle в Эссексе, задолжала около 600 тысяч долларов. Возможно, именно поэтому Кот Флинт незадолго до своей смерти планировал продать старинную усадьбу, которая стоила почти 2 миллиона долларов.
- Напомним, 4 марта умер известный английский певец, танцор и вокалист The Prodigy Кит Флинт.
The news is true, I can not believe I'm saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I'm shell shocked, fuckin angry, confused and heart broken ..... rip brother Liam #theprodigy
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