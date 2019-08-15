Смерть Эпшейна в тюрьме: у миллиардера обнаружили множественные переломы, - WP
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, у Эпштейна была сломана подъязычная кость.
Эксперты отмечают, что такой перелом случается при самоубийстве, но чаще его можно наблюдать в случае удушения.
"Если, гипотетически, сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства", - заявил председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден.
Газета пишет, что сейчас специалисты, проводившие вскрытие, запрашивают дополнительную информацию о жизни Эпштейна в последние часы.
Напомним, 10 августа американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях и торговле несовершеннолетними, обнаружили мертвым в тюремной камере.
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