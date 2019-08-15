Смерть Эпшейна в тюрьме: у миллиардера обнаружили множественные переломы, - WP

15 августа, 2019, 15:46

У американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был найден мертвым в тюремной камере, при вскрытии обнаружили множественные переломы костей в области шеи

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, у Эпштейна была сломана подъязычная кость.

Эксперты отмечают, что такой перелом случается при самоубийстве, но чаще его можно наблюдать в случае удушения.

"Если, гипотетически, сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства", - заявил председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден.

Газета пишет, что сейчас специалисты, проводившие вскрытие, запрашивают дополнительную информацию о жизни Эпштейна в последние часы.

Напомним, 10 августа американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях и торговле несовершеннолетними, обнаружили мертвым в тюремной камере.