//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСмерть Эпшейна в тюрьме: у миллиардера обнаружили множественные переломы, - WP

Смерть Эпшейна в тюрьме: у миллиардера обнаружили множественные переломы, - WP

У американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был найден мертвым в тюремной камере, при вскрытии обнаружили множественные переломы костей в области шеи

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, у Эпштейна была сломана подъязычная кость.

Эксперты отмечают, что такой перелом случается при самоубийстве, но чаще его можно наблюдать в случае удушения.

"Если, гипотетически, сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства", - заявил председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден.

Газета пишет, что сейчас специалисты, проводившие вскрытие, запрашивают дополнительную информацию о жизни Эпштейна в последние часы.

Напомним, 10 августа американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях и торговле несовершеннолетними, обнаружили мертвым в тюремной камере.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать