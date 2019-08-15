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Espreso.tvОбществоШтраф или исправительные работы: НАБУ впервые привлекла к ответственности свидетеля за разглашение данных расследования

Штраф или исправительные работы: НАБУ впервые привлекла к ответственности свидетеля за разглашение данных расследования

НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении одному из свидетелей по делу по факту завладения 27,94 млн грн "Южно-Украинской АЭС", входящей в состав ГП "НАЭК" Энергоатом "

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Это первое сообщение о подозрении в делах НАБУ и САП по факту разглашения данных расследования.

По версии следствия, указанное лицо без разрешения следователя огласке сведения, которые стали известны ему как свидетелю во время дачи показаний в ходе допроса. Отметим, что она была предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные и о наступлении уголовной ответственности за совершение таких действий.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины ( "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования»). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.

С апреля 2016 году до января 2018 детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами "Южно-Украинской АЭС" при закупке обособленным подразделением предприятия оборудования по завышенным ценам. Сейчас в производстве сообщено о подозрении всего 14 лицам. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Подозреваемые и сторона защиты в течение 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

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