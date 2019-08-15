Российские власти скрывают реальные масштабы радиоактивного загрязнения, - Greenpeace

15 августа, 2019, 18:40

До сих пор неизвестно, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду из-за взрыва при испытании ракетного двигателя в Архангельской области

Об этом сообщает российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace.

Кроме того, российские СМИ специально не упоминают о данных Росгидромета, который зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Архангельске, отмечают защитники природы.

"До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента", - пишут в организации,

Помимо того в Greenpeace до сих пор не получили ответа на официальные обращения.

"Зафиксированные значения невысокие, но это значения за десятки километров от места взрыва. Важно понимать, какие радионуклиды попали в окружающую среду и их влияние на природу и человека", - говорится в сообщении.

Также в Greenpeace отметили, что "важно установить, не произошло ли загрязнение акватории".