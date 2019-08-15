Российские власти скрывают реальные масштабы радиоактивного загрязнения, - Greenpeace
Об этом сообщает российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace.
Кроме того, российские СМИ специально не упоминают о данных Росгидромета, который зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Архангельске, отмечают защитники природы.
"До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента", - пишут в организации,
Помимо того в Greenpeace до сих пор не получили ответа на официальные обращения.
"Зафиксированные значения невысокие, но это значения за десятки километров от места взрыва. Важно понимать, какие радионуклиды попали в окружающую среду и их влияние на природу и человека", - говорится в сообщении.
Также в Greenpeace отметили, что "важно установить, не произошло ли загрязнение акватории".
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