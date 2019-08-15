//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские власти скрывают реальные масштабы радиоактивного загрязнения, - Greenpeace

Российские власти скрывают реальные масштабы радиоактивного загрязнения, - Greenpeace

До сих пор неизвестно, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду из-за взрыва при испытании ракетного двигателя в Архангельской области

Об этом сообщает российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace.

Кроме того, российские СМИ специально не упоминают о данных Росгидромета, который зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Архангельске, отмечают защитники природы.

"До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента", - пишут в организации,

Помимо того в Greenpeace до сих пор не получили ответа на официальные обращения.

"Зафиксированные значения невысокие, но это значения за десятки километров от места взрыва. Важно понимать, какие радионуклиды попали в окружающую среду и их влияние на природу и человека", - говорится в сообщении.

Также в Greenpeace отметили, что "важно установить, не произошло ли загрязнение акватории".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать