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Espreso.tvМирРоссия перебросила к границе США сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160

Россия перебросила к границе США сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160

Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, приземлились на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе, который расположен в 600 километрах от границы США

В Минобороны РФ утверждают , что передислокация проведена "в рамках планового летно-тактических учений".

Обучение продлится до 18 августа. По данным министерства, в нем задействованы около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-78.

Напомним, 8 августа американские и канадские истребители F-22 и CF-18 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Медведь у побережья Аляски.

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