Россия перебросила к границе США сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160
15 августа, 2019, 10:54
Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, приземлились на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе, который расположен в 600 километрах от границы США
В Минобороны РФ утверждают , что передислокация проведена "в рамках планового летно-тактических учений".
Обучение продлится до 18 августа. По данным министерства, в нем задействованы около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-78.
Напомним, 8 августа американские и канадские истребители F-22 и CF-18 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Медведь у побережья Аляски.
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