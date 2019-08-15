15 августа, 2019, 17:46

Бывший наемник частной военной компании "Вагнер" на условиях анонимности ltoj рассказал журналистам CNN о компании, ее задачах

"Вагнер" - это инструмент Владимира Путина для решения проблем грубой силой. Когда нужно действовать немедленно, быстро и максимально тихо. Не могу назвать это армией в обычном смысле слова. Это просто боевая единица, которая сделает что угодно, что прикажет Путин", - сказал Олег журналистам CNN.

Телеканал отмечает, что это первый случай, когда один из боевиков Кремля согласился на общение на условиях анонимности. Частные военные компании незаконны в России. Поэтому официально "Вагнер" даже не существует. Но CNN показал, что группа активно ведет боевые действия на трех разных континентах. В частности, ее боевики участвуют в войнах на территории Украины, Сирии, ЦАР, Судана и Ливии. А контролирует российских наемников Евгений Пригожин, которого называют "личным поваром Путина".

США ввели против него санкции за финансирование интернет-компании, которую подозревают во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

"Я наемник. И 90% членов компании такие же, как я. И они мотивированы деньгами", - сказал CNN Олег. На вопрос журналистов CNN о тренировках боевиков "Вагнера", он сказал, что подготовки как таковой вообще не было. " Я провел шесть дней в тренировочном лагере в Молькино. Я дважды был на стрельбах, а еще один раз стрелял из пулемета. И все", - рассказал российский наемник.

Журналисты CNN отправились в село Молькино в России, пытаясь найти упомянутый тренировочный лагерь "Вагнера". Как оказалось, группа поддерживает тесные связи с Вооруженными Силами РФ. На единственном въезде на базу дежурят регулярные солдаты российской армии. А сам комплекс официально также принадлежит российскому подразделению специального назначения. Неподалеку от базы в Молькино стоит памятник погибшим боевикам "Вагнера". Посторонним здесь не очень рады. Поэтому журналисты CNN провели съемку скрытой камерой, замечая, что место "не так похоже на мемориал, как на крепость". На входе их встретил охранник, который утверждал, что "ничего не знает" о месте своей работы. Однако, американский телеканал отметил, что мемориал "Вагнера" профинансировала компания, принадлежащая Пригожину.

На вопрос журналистов, существует ли "Вагнер" для того, чтобы помочь России восстановить свой статус глобальной силы, наемник Олег сказал: "Да. Это 100%. Это приоритет для "Вагнера". На уточнение, пытается ли Россия быть соперником для США, русский наемник подтвердил: "Да, я абсолютно согласен. Россия пытается подавить США всеми возможными способами: законными и незаконными. Она пытается раздавить Америку, каким-то образом взять верх. Чем это закончится? Думаю, ничем хорошим".

Для российского президента Владимира Путина "Вагнер" остается удобным инструментом, затратным боевым материалом, которым можно пользоваться без какой-либо ответственности.