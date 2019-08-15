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Espreso.tvОбщество"Укрпочта" запланировала повышение тарифов

"Укрпочта" запланировала повышение тарифов

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба АО " Укрпочта ".

Согласно проекту документа, тариф увеличится в среднем на 12-15%.

Так, стоимость:

  • общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после изменения тарифа - 189,96 грн,

  • областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после изменения тарифа - 140,04 грн,

  • районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после изменения тарифа - 124,38 грн.

В то же время тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев вырастет на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

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