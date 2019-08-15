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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" пообещала сохранить министерство ветеранов, - Геращенко

"Слуга народа" пообещала сохранить министерство ветеранов, - Геращенко

Партия "Слуга народа" на встрече с ветеранами заявила, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено

Об этом сообщила новоизбранный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

Отмечается, что встреча состоялась между представителями ветеранских и депутатских групп по поводу судьбы комитета ветеранов.

"Ветеранские организации настаивают на сохранении комитета. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно проводить профильное министерство и комитет", - написала Геращенко.

"Из позитива. На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено. Относительно комитета - этот вопрос сейчас будет обсуждаться на подготовительной группе", - добавила депутат.

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