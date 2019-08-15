"Россия играет Зеленского": Бессмертный рассказал о встрече с президентом и состояние Минского процесса

15 августа, 2019, 13:50

Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, имел одну встречу с президентом Владимиром Зеленским после возвращения в "минский процесс"

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Я узнал об указе (о назначении) со СМИ ... Если бы не приближение 17 июля очередной встречи в Минске, то понятно, что я бы сказал" нет "и все. Но представьте себе, по плану проходят переговоры, а представителя от Украины нет. Это некрасиво, и поэтому я решил согласиться ", - рассказал Бессмертный.

"... Когда я вернулся, то произошла встреча и разговор с президентом, где мы, как мне показалось, друг друга услышали. Мне было приятно, поскольку я увидел его желание сформировать ответ на вопрос. Это первое. И второе - я почувствовал у него желание разобраться в ситуации и все это отработать организационно ", - сказал он.

По словам Бессмертного, это была единственная встреча с Зеленским, которая продолжалась до часа. На встрече были Леонид Кучма, Вадим Пристайко и Руслан Демченко.

"Мы обсудили текущие вопросы, вопросы стратегии, тактики ... Речь шла о конкретных задачах - и все, что мы обсуждали во время первой встречи, была достигнута. И там, где надо было сдержать, и по тем позициям, где нужно было продвинуться, - мы это сделали. В этом отношении ставка президента на социально-гуманитарный блок является абсолютно правильной ", - отметил Бессмертный.

Касаясь российско-украинских отношений и политики президента Зеленского по России, политик утверждает:

Я думаю, его видение сейчас формируется ... Президент Украины бросает пробные камни, усваивает материальную часть ...

Судя по тому, как много россиян обрадовались тому, что вышел указ (о моем увольнении. - Ред.), я понимаю, что я таки прав в том, что я говорю о 6-е число, и прав в том, что мы свидетелями игры кота и мыши. Даже мышонка.

Очевидно, что Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле.

Самого президента, по его словам, окружают люди, которые не понимают ситуации на фронте.