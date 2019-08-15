"Ожидаем сериал "Пледик-2": украинцы в соцсетях остро отреагировали на задержание Грымчака

15 августа, 2019, 08:01

Вчера вечером правоохранители задержали заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака и его соратника Игоря Овдиенко на взятке в размере $ 480 тысяч. Соцсети взорвались догадками и шутками о будущем наказании Грымчака

Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 000 долларов.

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Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Гримчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".

В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужчины вроде задерживают .

"Грымчак - очень близкий друг пока действующего генпрокурора Луценко. Еще во времена, когда Луценко был нардепом - Грымчак у него помощником работал. Ну вот и посмотрим: дружба дружбой, все же служба службой ", - пишет волонтер Назар Приходько.

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно за Юрия Грымчака.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.

Стыдно за него.

Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех ".

Народный депутат Семен Семенченко напомнил о недавнем ответ Грымчака в эфире одного из телеканалов на вопросы пенсионеры "Когда вы уже накрадетеся?"

Журналист Сергей Руденко напоминает о давней дружбе Грымчака с генпрокурором Юрием Луценко:

"Юрия Грымчака только подозревают в получении взятки, а Юрий Луценко - давний его друг, который когда-то пытался взять Юрия Витальевича на поруки, заявил, что ему стыдно за Грымчака. Без суда и вердикта

Вот так".

Политолог Петр Олещук вспомнил о президенте Порошенко:

Журналист Олег Новиков обращает внимание на то, что Грымчаку сообщили о подозрении в мошенничестве (ст. 190 УК), хотя речь идет о взятке.

"Получится спортивная рыбалка - поймали, показали, отпустили", - замечу комментатор под сообщением.

"Печальная и поучительная история: пока условные Свинарчук весело проводят лето, бедный и наименее коррупционный их обоймы имеет шанс присесть", - пишет журнаалистка Татьяна Даниленко.