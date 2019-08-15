"Ожидаем сериал "Пледик-2": украинцы в соцсетях остро отреагировали на задержание Грымчака
Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 000 долларов.
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При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужчины вроде задерживают .
"Грымчак - очень близкий друг пока действующего генпрокурора Луценко. Еще во времена, когда Луценко был нардепом - Грымчак у него помощником работал. Ну вот и посмотрим: дружба дружбой, все же служба службой ", - пишет волонтер Назар Приходько.
Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно за Юрия Грымчака.
"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.
Стыдно за него.
Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех ".
Народный депутат Семен Семенченко напомнил о недавнем ответ Грымчака в эфире одного из телеканалов на вопросы пенсионеры "Когда вы уже накрадетеся?"
Журналист Сергей Руденко напоминает о давней дружбе Грымчака с генпрокурором Юрием Луценко:
"Юрия Грымчака только подозревают в получении взятки, а Юрий Луценко - давний его друг, который когда-то пытался взять Юрия Витальевича на поруки, заявил, что ему стыдно за Грымчака. Без суда и вердикта
Вот так".
Политолог Петр Олещук вспомнил о президенте Порошенко:
Журналист Олег Новиков обращает внимание на то, что Грымчаку сообщили о подозрении в мошенничестве (ст. 190 УК), хотя речь идет о взятке.
"Получится спортивная рыбалка - поймали, показали, отпустили", - замечу комментатор под сообщением.
"Печальная и поучительная история: пока условные Свинарчук весело проводят лето, бедный и наименее коррупционный их обоймы имеет шанс присесть", - пишет журнаалистка Татьяна Даниленко.
Зам. министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак и его помощник требовали взятку 1100000. долл. США от предпринимателя за содействие в принятии решений. При получении 480 тыс. Долл. США были задержаны «на горячем». Ну что же, ждем сериал "Одеяло 2".- Александр Терек (@ OSr1TVYz3XxiXJX) August 14, 2019
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