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Espreso.tvОбществоПФУ назвал размеры выплат пенсионерам различных категорий

ПФУ назвал размеры выплат пенсионерам различных категорий

Наибольшие выплаты назначаются за выслугу лет, наименьшие - это социальные пенсии

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Facebook.

По состоянию на 1 июля 2019 в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом:

по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн,
по инвалидности (12%) - 2547 грн,
в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн,
за выслугу лет (5%) - 4124 грн,
социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

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