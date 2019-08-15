ПФУ назвал размеры выплат пенсионерам различных категорий

15 августа, 2019, 13:51

Наибольшие выплаты назначаются за выслугу лет, наименьшие - это социальные пенсии

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Facebook.

По состоянию на 1 июля 2019 в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом:

по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн,

по инвалидности (12%) - 2547 грн,

в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн,

за выслугу лет (5%) - 4124 грн,

социальные пенсии (1%) - 1571 грн.