Ожидается ощутимое снижение температуры, - синоптик Наталья Диденко
15 августа, 2019, 07:00
По прогнозу, на западе похолодало, вероятность дождей и гроз. Температура воздуха - 16 ... + 20.
В большинстве регионов похолодает
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе похолодало, вероятность дождей и гроз. Температура воздуха - 16 ... + 20.
На севере Украины жара тоже упадет, температура - + 22 ... + 25.
На востоке удержится жаркая сухая погода - + 24 ... + 26.
В центральной части осадки маловероятны, температура + 23 ... + 33.
На юге много солнца, температура - + 30 ... + 35.
В Киеве ощутимое снижение температуры, температура - +24.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-