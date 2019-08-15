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Espreso.tvОбществоОжидается ощутимое снижение температуры, - синоптик Наталья Диденко

Ожидается ощутимое снижение температуры, - синоптик Наталья Диденко

В большинстве регионов похолодает

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе похолодало, вероятность дождей и гроз. Температура воздуха - 16 ... + 20.
На севере Украины жара тоже упадет, температура - + 22 ... + 25.

На востоке удержится жаркая сухая погода - + 24 ... + 26.

В центральной части осадки маловероятны, температура + 23 ... + 33.

На юге много солнца, температура - + 30 ... + 35.

В Киеве ощутимое снижение температуры, температура - +24.

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