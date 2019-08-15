Откуда шуба и квартира: жена Грымчака заявила, что год переписывалась с НАПК по поводу имущества
15 августа, 2019, 16:32
Национальное агентство по предупреждению коррупции год интересовалось задекларированным имуществом семьи Грымчака
Об этом заявила Юлия Грымчак во время брифинга, передает 112 канал.
Журналисты спросили жену задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, за что, по ее мнению, задержали мужа.
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Она ответила:
"НАПК задавало вопросы уже год. То надо было направить им, откуда квартира. Я направила: это моя квартира. То еще раз - откуда моя короткая норковая шуба, которую я декларировала. Я все показала НАПК. То еще какие-то средства. Я год переписывалась с НАПК. Мы отвечали на все вопросы, которые у них возникали", - рассказала Юлия Гримчак.
- 15 августа 2019 года детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, а также его помощника Игоря Овдиенко на взятке в размере $480 тыс.
- Им вменяют вымогательство $1 млн за содействие строительству в запрещенной зоне.
- При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны с поличным.
- Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
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