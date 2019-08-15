Остановить войну на Донбассе может только Путин, - посол США

15 августа, 2019, 13:08

Поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин

Об этом он сказал в интервью изданию Европейская правда .

Таким образом Тейлор ответил на вопрос, может ли Украина остановить войну на востоке.

"Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но что важно, и отлично - то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость ", - сказал он.

Глава посольства США отметил, что Путин способен остановить эту войну хоть завтра.

"Он может просто сказать так называемым" ЛНР "и" ДНР ", чтобы те остановились. Он может забрать из Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение - и все ... А Зеленский может иметь переговоры с Путиным. И не знаю, что думает Путин , я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции. Я знаю, что санкции оказывают влияние. Я знаю, что люди в Москве, в том числе в близком кругу Путина, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их ", - пояснил Тейлор.

Он подчеркнул, что санкционное давление может способствовать тому, чтобы глава государства принял решение о прекращении войны на Донбассе.

"Санкции продолжаются значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это - реальное влияние. И я верю , что из-за этого давление Путин может принять то решение о Донбасса, о котором я говорю ", - отметил глава американского посольства.

Также Тейлор прокомментировал возможность введения миротворцев на Донбасс.

"Миротворцы - это вариант, хотя и не единственный. О такой возможности говорит и сам Путин, и международное сообщество. Этот сценарий не предусмотрен минского соглашениями, но он им не противоречит ... В этом случае Путин будет возможность сохранить лицо. Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных в Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество ", - добавил он.