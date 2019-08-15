Обстрел Мариуполя с 31 погибшим: корректировщик боевиков выходит на свободу по "закону Савченко"
15 августа, 2019, 18:12
Корректировщик террористов Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года в Мариуполе погиб 31 человек, выходит на свободу по закону Надежды Савченко
Об этом сообщил первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Осужденный на 9 лет Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении .
Аброськин напомнил, что виновный в убийстве 31 человек и ранении еще 117 украинцев Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.
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