Обстрел Мариуполя с 31 погибшим: корректировщик боевиков выходит на свободу по "закону Савченко"

15 августа, 2019, 18:12

Корректировщик террористов Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года в Мариуполе погиб 31 человек, выходит на свободу по закону Надежды Савченко

Об этом сообщил первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Осужденный на 9 лет Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении .

Аброськин напомнил, что виновный в убийстве 31 человек и ранении еще 117 украинцев Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.