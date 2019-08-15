Обстрел Мариуполя: корректировщика боевиков облили зеленкой при выходе из СИЗО

15 августа, 2019, 19:55

Корректировщик террористов Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года в Мариуполе погиб 31 человек, 15 августа 2019 года вышел на свободу по "закону Надежды Савченко"

Об этом сообщает телеканал "TV7 Мариуполь" в Facebook.

Отмечается, что у СИЗО собрались мариупольские активисты, "чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей города".

Виновный в убийстве 31 человек и ранении еще 117 украинский Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.

"Закон Савченко" предполагает, что один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания