Нефедов просит украинцев писать ему в Facebook, если таможенники требуют взятку
Об этом он написал в Facebook.
Отмечается, что Нефедову надо писать в Facebook в следующих случаях:
- если у вас таможня требует взятки;
- если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову;
- если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-то".
Главный таможенник страны также обратился к своим подчиненным:
"Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Мне не надо объяснять, что такое направлена ориентировка, а через 10 дней отозвана. А потом снова направлена. А потом снова отозвана".
Нефедов также заявил, что в случае, если кто-то таможенникам звонит из любых органов с "советами" кого и как растамаживать - "теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом".
"Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - добавил он.
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