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Espreso.tvОбществоНефедов просит украинцев писать ему в Facebook, если таможенники требуют взятку

Нефедов просит украинцев писать ему в Facebook, если таможенники требуют взятку

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обратился к украинцам с просьбой сообщать ему о случаях коррупции на таможне

Об этом он написал в Facebook.

Отмечается, что Нефедову надо писать в Facebook в следующих случаях:

  • если у вас таможня требует взятки;
  • если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову;
  • если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-то".

Главный таможенник страны также обратился к своим подчиненным:

"Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Мне не надо объяснять, что такое направлена ориентировка, а через 10 дней отозвана. А потом снова направлена. А потом снова отозвана".

Нефедов также заявил, что в случае, если кто-то таможенникам звонит из любых органов с "советами" кого и как растамаживать - "теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом".

"Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - добавил он.

 

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