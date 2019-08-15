На Японию обрушился мощный тайфун, 11 человек пострадали
Об этом сообщает AP.
Погодные условия парализовали трафик в буддийскую праздничную неделю в Японии.
Тайфун Кросса надвинулся на Японию неподалеку Куре в западной части Хиросимы в четверг днем и продвигается на север со скоростью ветра до 144 километров в час.
По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в Хиросиме и четырех других префектурах за ночь пострадали шесть человек.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что группа из 18 человек, включая детей, оказавшаяся на берегу реки в Оите, была благополучно спасена.
Более 7 тысяч человек переехали в приюты. Работа сверхскоростных пассажирских экспрессов прекращена, и сотни внутренних рейсов приземлились, задерживая отдыхающих.
Агентство прогнозирует общее количество осадков в Японии до 1,2 метра. Предупреждения об оползнях объявлялись в некоторых районах.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-