На Японию обрушился мощный тайфун, 11 человек пострадали

15 августа, 2019, 15:25

На юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветрами, ранены по меньшей мере 11 человек

Об этом сообщает AP.

Погодные условия парализовали трафик в буддийскую праздничную неделю в Японии.

Тайфун Кросса надвинулся на Японию неподалеку Куре в западной части Хиросимы в четверг днем и продвигается на север со скоростью ветра до 144 километров в час.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в Хиросиме и четырех других префектурах за ночь пострадали шесть человек.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что группа из 18 человек, включая детей, оказавшаяся на берегу реки в Оите, была благополучно спасена.

Более 7 тысяч человек переехали в приюты. Работа сверхскоростных пассажирских экспрессов прекращена, и сотни внутренних рейсов приземлились, задерживая отдыхающих.

Агентство прогнозирует общее количество осадков в Японии до 1,2 метра. Предупреждения об оползнях объявлялись в некоторых районах.