На территории Кремля нашли бомбу

15 августа, 2019, 20:44

На территории московского Кремля обнаружили и обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, передает Укринформ.

"Была обнаружена авиационная бомба, скорее всего, времен Великой Отечественной войны. Этот снаряд, невзорвавшаяся бомба, был прикрыт большим слоем земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбу нашли при проведении строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался погреб для хранения продуктов и где делали срез почвы под гидроизоляцию.