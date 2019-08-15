На сайт Европейского центробанка осуществили хакерскую атаку

15 августа, 2019, 22:50

Один из сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) подвергся хакерской атаке, в результате которой могла быть украдена конфиденциальная информация

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщении ЕЦБ.

ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 пользователя сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников, говорится в заявлении ЕЦБ.

В Центробанке, однако, отмечают, что данные о паролях пользователей не были украдены.

ЕЦБ приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также поставил в известность о проблеме людей, чья информация могла быть украдена.

Ни внутренние системы ЕЦБ, ни важная рыночная информация не были нарушены хакерской атакой, говорится в заявлении Европейского ЦБ.

Сайт BIRD публикует информацию для банков по деталям предоставления статистических и регулятивных отчетов, его серверы отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ.

"ЕЦБ очень серьезно относится к вопросу безопасности данных", - говорится в заявлении.