На сайт Европейского центробанка осуществили хакерскую атаку
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщении ЕЦБ.
ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 пользователя сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников, говорится в заявлении ЕЦБ.
В Центробанке, однако, отмечают, что данные о паролях пользователей не были украдены.
ЕЦБ приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также поставил в известность о проблеме людей, чья информация могла быть украдена.
Ни внутренние системы ЕЦБ, ни важная рыночная информация не были нарушены хакерской атакой, говорится в заявлении Европейского ЦБ.
Сайт BIRD публикует информацию для банков по деталям предоставления статистических и регулятивных отчетов, его серверы отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ.
"ЕЦБ очень серьезно относится к вопросу безопасности данных", - говорится в заявлении.
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