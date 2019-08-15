МИД требует от РФ освободить тяжелобольного Бекирова и Кольченко

15 августа, 2019, 15:30

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что Россия усиливает репрессивные меры в отношении тех, кто выступает за свободу и справедливость

Об этом пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко написала в Twitter.

"Российский суд отклонил просьбу украинского политзаключенного Александра Кольченко перевести на исправительные работы вместо заключения в колонию. Россия усиливает свои репрессивные меры в отношении тех, кто выступает за свободу и справедливость. Свободу Кольченко", - написала Зеленко.

Пресс-секретарь МИД также призвала Россию освободить еще одного политзаключенного - тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Сейчас важно осветить ухудшение состояния здоровья Эдема Бекирова, крымского татарина, инвалида, задержанного российскими оккупационными властями по совершенно сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России освободить Эдема Бекирова, который нуждается в срочной медицинской помощи", - подчеркнула Зеленко.