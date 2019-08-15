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Espreso.tvОбществоМИД работает над внедрением э-голосования в округах за границей

МИД работает над внедрением э-голосования в округах за границей

Министерство иностранных дел Украины предложило ввести электронное голосование для украинских избирателей за рубежом, дипломаты совместно с другими ведомствами изучают опыт Эстонии в этом направлении

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в интервью агентству " Интерфакс-Украина".

"После президентских выборов 2019 мы сразу обратились в Кабинет Министров с предложением о внедрении электронного голосования, по крайней мере избирательном округе за рубежом. Премьер-министр Украины дал соответствующее поручение Министерству юстиции и Государственному агентству электронного управления, которые сейчас совместно с нами и коллегами из Центральной избирательной комиссии начали соответствующую работу ", - сказал он.

При этом Заец отметил, что к обсуждению технологии пока не перешли.

По его словам, электронное голосование в разы увеличит количество тех, кто сможет проголосовать, уменьшит расходы на организацию голосования, облегчит логистику и существенно разгрузит зарубежные учреждения Украины.

"Мы понимаем, что есть и риск вмешательства, а уровень защиты персональных данных должно быть очень продуманным. С одной стороны избиратель должен себя четко идентифицировать, но при этом реализовывать свое право тайны голосования", - добавил дипломат.

Госсекретарь отметил, что активно изучается опыт Эстонии во внедрении этой системы голосования.

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