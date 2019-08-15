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Espreso.tvОбществоMicrosoft также признала, что собирала аудиозаписи о пользователях

Microsoft также признала, что собирала аудиозаписи о пользователях

Компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator

Об этом сообщил представитель Microsoft, передает Reuters .

В компании объяснили, что работники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы "внести большую ясность".

Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашего аудиозаписи".

Отметим, за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей - все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.

  • Напомним, ранее компания Facebook признала, что привлекала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей социальной сети. В Facebook заявили, что пользователи, чьи сообщения испытывали расшифровки, соглашались на это, выбирая специальную опцию в программе Messenger для Facebook.

 

 

 
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