Microsoft также признала, что собирала аудиозаписи о пользователях
Об этом сообщил представитель Microsoft, передает Reuters .
В компании объяснили, что работники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.
Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы "внести большую ясность".
Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашего аудиозаписи".
Отметим, за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей - все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.
- Напомним, ранее компания Facebook признала, что привлекала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей социальной сети. В Facebook заявили, что пользователи, чьи сообщения испытывали расшифровки, соглашались на это, выбирая специальную опцию в программе Messenger для Facebook.
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