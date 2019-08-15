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Espreso.tvОбществоЛиквидация профильного комитета Рады является неуважением к 370 тысячам ветеранов, - Зинкевич

Ликвидация профильного комитета Рады является неуважением к 370 тысячам ветеранов, - Зинкевич

Доброволец-медик и новоизбранный депутат от партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич прокомментировала ликвидацию профильного комитета ВР по делам ветеранов

Об этом сообщает "Прямой".

"Ветераны - это не просто льготы, это о государственной политике в отношении наших защитников. Ликвидация комитета недопустима и демонстрирует неуважение к 370 тысячам ветеранов, к семьям погибших и раненых, которые борются с проблемами после возвращения. Мы должны уделять достаточное внимание защитникам. Многие еще не вернулись с войны. Профильный комитет в законодательном органе является мировой практикой и продемонстрировал свою эффективность", - заявила она.

Кроме того, Зинкевич отметила, что перевод вопроса ветеранов в компетенцию комитета по социальной политике приведет к нивелированию проблем защитников Украины.

"Опыт функционирования госслужбы в Минсоцполитики продемонстрировал, что такой подход неэффективен. Интересы ветеранов были недостаточно проявлены", - пояснила политик.

  • Напомним, 15 августа представители "Слуги народа" в Верховной Раде предложили сократить количество парламентских комитетов до 23.
  • Депутат от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что партия "Слуга народа" на встрече с ветеранами заявила, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено.

 

 

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