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Espreso.tvОбществоКоманда Зеленского готовит концепцию переходного правосудия для реинтеграции Крыма и Донбасса

Команда Зеленского готовит концепцию переходного правосудия для реинтеграции Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка совместно с постоянным представителем украинского президента в АР Крым Антоном Кориневичем и прокурором Крыма Гюндуз Мамедовым обсудили разработку Стратегии реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Об этом Рябошапка сообщил на своей странице в Facebook.

"С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым под контроль Украины. Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - написал заместитель председателя Офиса президента.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения ущерба будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - пояснил Рябошапка.

По его словам, не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в основном сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику.

"На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства", - сообщил Рябошапка.

По его словам, во избежание хаоса украинская власть должна урегулировать процесс возвращения территорий к нормальной жизни.

"Временно оккупированные территории Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить общую жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои, часто разрушенные, дома. И еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", - отметил Рябошапка.





 

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