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Espreso.tvОбществоHuawei начал работать над разработкой сети 6G

Huawei начал работать над разработкой сети 6G

Китайская компания Huawei ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами для разработки сетевых решений для стандарта 6G

Об этом сообщает GSMArena.

По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не раньше 2030 года. За это время операторы и производители телекоммуникационного оборудования должны подготовиться к освоению сетей с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Ранее сетевые источники сообщали о начале аналогичных исследований в Samsung, инженеры которой также приступили к разработке 6G-оборудования.

О планах активно участвовать в построении сетей шестого поколения заявили Nokia, Ericsson и SK Telekom. Все три компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве развития 6G-сетей.

 

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