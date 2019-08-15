H&M в сентябре откроет в Украине магазин нового формата
Об этом сообщает пресс-служба Colliers International, которая выступает эксклюзивным брокером этого открытия.
"Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в ноябре 2017 года c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга", - говорится в сообщении.
В новом магазине, в частности, будет представлена линия H&M MAMA и, впервые в Украине, мужская линия H&M Sport.
Как и во всех магазинах H&M в мире, в ТРЦ River Mall будет установлен бокс для сбора одежды и текстиля. Желающие смогут принести пакет с ненужными вещами на переработку и взамен получить купон на скидку.
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