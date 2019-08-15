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Espreso.tvОбществоГрымчака обвиняют в вымогательстве $1 млн за содействие строительству в запрещенной зоне, - СМИ

Грымчака обвиняют в вымогательстве $1 млн за содействие строительству в запрещенной зоне, - СМИ

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку обвиняют в вымогательстве $1 млн взятки за содействие разрешению на строительство в историко-культурной части Киева

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Грымчак и Овдиенко требуют у гражданина Сахно С. И. $1 млн за влияние на чиновников Киевгорадминистрации и министерства культуры с тем, чтобы Сахно получил разрешение на начало строительства на территории земельного участка, расположенного в центре Киева и отнесенного к историко-культурному наследию" , - говорится в сообщении.

По данным собеседника издания 8 августа Грымчак получил от гражданина Святненко Н. А. $50 тыс. в обмен на влияние на судей Верховного суда для принятия необходимого Святненко решения. Средства якобы передавались через доверенное лицо Грымчака - Алексея Гетьмана, чтобы позже заместитель министра, Овдиенко и Гетьман их разделили.

Читайте также: Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака

  • Напомним, вечером 14 августа жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
  • НАБУ заявило о задержании 15 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
  • Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона долларов - это "календарики" .
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