Грымчака обвиняют в вымогательстве $1 млн за содействие строительству в запрещенной зоне, - СМИ

15 августа, 2019, 16:03

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку обвиняют в вымогательстве $1 млн взятки за содействие разрешению на строительство в историко-культурной части Киева

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Грымчак и Овдиенко требуют у гражданина Сахно С. И. $1 млн за влияние на чиновников Киевгорадминистрации и министерства культуры с тем, чтобы Сахно получил разрешение на начало строительства на территории земельного участка, расположенного в центре Киева и отнесенного к историко-культурному наследию" , - говорится в сообщении.

По данным собеседника издания 8 августа Грымчак получил от гражданина Святненко Н. А. $50 тыс. в обмен на влияние на судей Верховного суда для принятия необходимого Святненко решения. Средства якобы передавались через доверенное лицо Грымчака - Алексея Гетьмана, чтобы позже заместитель министра, Овдиенко и Гетьман их разделили.

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