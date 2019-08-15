Группа Metallica передала четверть миллиона евро на строительство первой детской клиники по онкологии в Румынии
15 августа, 2019, 16:11
Американская металл-группа Metallica предоставила €250 тыс. на строительство первой детской клиники по онкологии и лучевой терапии в Румынии, которую построят без помощи государства
Об этом пишет Business review, передает theБабель .
Metallica передала фонду €50 тыс. из собственных средств и еще €200 тыс. от спонсоров их концерта в Бухаресте который собрал более 50 тыс. зрителей.
Группа объявил о передаче средств во время своего концерта в столице Румынии.
Клинику построят исключительно за счет благотворительных и частных средств, которые собрали фонды.
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