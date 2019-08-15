Граждане призывают Зеленского лишить депутатов служебных автомобилей

15 августа, 2019, 16:10

Украинцы обратились в петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить народных депутатов права пользоваться служебным транспортом, и таким образом "приравнять этот момент к тем, кто их нанял на работу - то есть, к народу"

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Лишить депутатов права пользоваться служебным транспортом. Приравнять их к условиям тех, кто нанял их на работу. То есть к народу", - говорится в тексте петиции.

Исключение составляют депутаты пожилого возраста или инвалиды. Вот только будет предоставляться таким депутатам только транспорт отечественного производства.

Инициатива не нова. Ведь в 2013 году в Раде регистрировали даже законопроект, предусматривающий забрать у чиновников служебные иномарки и пересадить их на автомобили отечественного производства.

Заметим, что по состоянию на 14:00 15 августа петиция набрала лишь 450 голосов из 25 тысяч необходимых. Зарегистрировали ее 12 августа.