Граждане призывают Зеленского лишить депутатов служебных автомобилей
15 августа, 2019, 16:10
Украинцы обратились в петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить народных депутатов права пользоваться служебным транспортом, и таким образом "приравнять этот момент к тем, кто их нанял на работу - то есть, к народу"
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Лишить депутатов права пользоваться служебным транспортом. Приравнять их к условиям тех, кто нанял их на работу. То есть к народу", - говорится в тексте петиции.
Исключение составляют депутаты пожилого возраста или инвалиды. Вот только будет предоставляться таким депутатам только транспорт отечественного производства.
Инициатива не нова. Ведь в 2013 году в Раде регистрировали даже законопроект, предусматривающий забрать у чиновников служебные иномарки и пересадить их на автомобили отечественного производства.
Заметим, что по состоянию на 14:00 15 августа петиция набрала лишь 450 голосов из 25 тысяч необходимых. Зарегистрировали ее 12 августа.
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