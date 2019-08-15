ГБР вызвало на допрос нардепов Сюмар и близкого к Яценюка Сочку, - Березовец

15 августа, 2019, 12:55

Виктория Сюмар и Александр Сочка получили повестки на допрос в ГБР

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, политтехнолог Тарас Березовец.

"ГБР вызвало на допрос сегодня сразу несколько депутатов 8-го созыва из числа входящих в состав коалиции. Так, известно, что повестки на допрос получили депутаты от" Народного фронта "Виктория Сюмар (глава комитета по вопросам свободы слова) и Александр Сочка (близкий к Арсению Яценюку). Сюмар также прошла в Верховную Раду 9-го созыва по спискам "Европейской солидарности", - написал Березовец.